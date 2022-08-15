В Донецкой области за сутки россияне убили троих мирных жителей, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

В частности жертвы были в Бахмуте, Соледаре и Марьинке.

Еще 13 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Напомним, что днем ранее российские оккупанты использовали "Искандеры" и "Ураганы" для уничтожения гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.