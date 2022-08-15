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В Донецкой области за сутки россияне убили троих мирных жителей, - ОВА

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Донецкая область, Понедельник 15 августа 2022 08:13
В Донецкой области за сутки россияне убили троих мирных жителей, - ОВА Фото: из-за обстрелов Донецкой области погибли еще 3 гражданских, 13 ранены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За 14 августа россияне убили троих мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

В частности жертвы были в Бахмуте, Соледаре и Марьинке.

Еще 13 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Напомним, что днем ранее российские оккупанты использовали "Искандеры" и "Ураганы" для уничтожения гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

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Донецкая область
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