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У Донецькій області за добу росіяни вбили трьох мирних жителів, - ОВА

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Донецька область, Понеділок 15 серпня 2022 08:13
У Донецькій області за добу росіяни вбили трьох мирних жителів, - ОВА Фото: через обстріли Донецької області загинули ще 3 цивільних, 13 поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За 14 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Зокрема жертви були в Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці.

Ще 13 людей отримали поранення.

Зараз неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі, зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що днем раніше російські окупанти використовували "Іскандери" і "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури в Донецькій області.

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