У Донецькій області за добу росіяни вбили трьох мирних жителів, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram .

Зокрема жертви були в Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці.

Ще 13 людей отримали поранення.

Зараз неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі, зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що днем раніше російські окупанти використовували "Іскандери" і "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури в Донецькій області.

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