У Донецькій області судять п'ятьох осіб, які налагодили постачання наркотиків в СІЗО

Затримані постачали канабіс і прекурсор

В Донецькій області судять п'ятьох осіб, які налагодили постачання канабісу та прекурсорів в слідчий ізолятор. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що 42-річний, раніше неодноразово судимий житель Дружківки, перебуваючи під вартою в Бахмутському установі виконання покарань (№6) в очікуванні рішення щодо законності призначення йому покарання у вигляді 17 років позбавлення волі за умисне вбивство, налагодив у СІЗО незаконний збут наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

До організації постачання він залучив рідного брата, дружину, сусіда по камері, який перебував під слідством за грабіж, і інспектора установи.

"В період з лютого по березень 2017 року вони налагодили придбання і перевезення в установу канабісу і прекурсорів, які ховали в побутових предметах, речах і продуктах харчування і доставляли посилками і передачами", - відзначають в прес-службі.

В подальшому організатор відповідав за зберігання наркотиків, керував процесом централізованого акумулювання грошових коштів, отриманих від їх збуту, та розподіляв між учасниками групи.

В даний час в суд для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 і 3 ч. ст. 311 КК України ("Незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вчинене організованою групою").

Троє обвинувачених перебувають під вартою, одному суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а працівнику установи, який співпрацював з злочинцями, - домашній арешт.

Нагадаємо, в Запорізькій області поліцейські виявили та знищили плантацію нарковмісних рослин на суму 4 млн гривень.