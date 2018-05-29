В Донецкой области суд приговорил двух танкистов "ДНР" к 10 годам тюрьмы

Мужчин задержали в сентябре 2015 года

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым двух жителей Мариуполя приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"За ведение агрессивной войны и участие в незаконном вооруженном формировании "ДНР" двух танкистов приговорили к 10 годам лишения свободы... Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст.260 (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в 3-ю мотострелковую бригаду "Семеновского батальона". Некоторое время мужчины несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба "ДНР" в городе Новоазовске.

"Впоследствии один из боевиков прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего вернулся и был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка", - сообщают в прокуратуре.

Указано, что в середине октября 2014 года осужденные незаконно пересекли границу Украины на участке, который не контролируется органами госвласти Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы.

Кроме того, танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинению тяжких последствий в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское. В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали.

Напомним, в Донецкой области за сотрудничество с представителями незаконного вооруженного формирования "ДНР" прокурор оказался на скамье подсудимых.