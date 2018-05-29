У Донецькій області суд засудив двох танкістів "ДНР" до 10 років в'язниці

Чоловіків було затримано у вересні 2015 року

Апеляційний суд Донецької області залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким двох мешканців Маріуполя засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у незаконному збройному формуванні "ДНР". Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"За ведення агресивної війни та участь у незаконному збройному формуванні "ДНР" двох танкістів засуджено до 10 років позбавлення волі… Суд визнав чоловіків винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.2 ст.260 (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях) та ч.2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни) КК України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що двоє чоловіків віком 34 та 39 років у вересні 2014 року вступили до 3-ї мотострілкової бригади "Семенівського батальйону". Деякий час чоловіки несли службу на контрольно-пропускному пункті штабу "ДНР" у місті Новоазовську.

"Згодом один із бойовиків пройшов двотижневе навчання управлінню танку Т-72а на території Ростовської області Російської Федерації, після чого повернувся та був призначений командиром танку, а його напарник - навідником танку", - повідомляють у прокуратурі.

Вказано, що в середині жовтня 2014 року засуджені незаконно перетнули кордон України на ділянці, яка не контролюється органами держвлади України, переправивши на окуповану територію Донбасу танки та боєприпаси.

Крім того, танкісти брали активну участь у збройних протистояннях та обстрілах Збройних сил України, що призвели до загибелі людей та заподіяння тяжких наслідків у районі населених пунктів Саханка, Ленінське, Октябрське. У вересні 2015 року обох танкістів затримали та заарештували.

Нагадаємо, у Донецькій області за співпрацю з представниками незаконного збройного формування "ДНР" прокурор опинився на лаві підсудних.