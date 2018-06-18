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У Донецькій області службовець Пенсійного фонду розтратила понад 1 млн гривень

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 21:46
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Посадовець ПФ безпідставно поновила виплату пенсій 36 громадянам

У Донецькій області службову особу Пенсійного фонду України судитимуть за спричинення державі матеріальної шкоди на понад мільйон гривень. Посадовець безпідставно нарахувала пенсії певним особам, передає прокуратура області.

"Слідчими доведено, що у період 2014-2017 років, обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій управління Пенсійного фонду в Краматорську, 37-річна службова особа умисно, безпідставно, без наявності заяв та інших обов’язкових документів поновила виплату пенсій 36 громадянам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок порушення закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" останнім незаконно перераховано коштів з державного бюджету на загальну суму понад 1 мільйон гривень.   

"На даний час обвинувальний акт прокуратурою погоджено та скеровано до суду для розгляду по суті. Правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України заявили, що станом на 15 червня 2018 року виплачено 67,4% пенсій від місячної потреби в коштах.

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Теги публікації: пенсии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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