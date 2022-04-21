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В Донецкой области российский "агитснаряд" пробил крышу многоэтажки и разорвался на улице

Наслідкм обстрела в Донецкой области (t.me.itsdonetsk)
Автор: Татьяна Самарук

В Светлодарске Донецкой области российский "агитснаряд" пробил крышу многоэтажки и выбив оконное стекло разорвался на улице. Вследствие этого пропагандистские листовки засыпали часть улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Клименка.

По его словам, крышу придется ремонтировать, а агитационные листовки коммунальные службы убрали.

"Радует хотя бы то, что в этом случае речь идет о кровле буквально. Ведь агрессивная российская пропаганда, которая хочет "снести крышу людям", уже теряет свое влияние", - подчеркнул он.

Кириленко добавил, что люди воочию видят, что именно русские несут смерть и разрушения на украинские территории.

Ранее мы сообщали, что оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области.

Также мы писали, что оккупанты пытаются установить контроль над Донбассом.

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