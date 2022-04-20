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Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть жертвы и раненые

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Донецкая область, Среда 20 апреля 2022 10:12
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть жертвы и раненые Фото: в Донецкой области обстреляли 12 населенных пунктов (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов. В результате ударов есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что российские военные обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Марьинку, Краматорск, Новогродовку, Торецк, Николаевку, Благодатное, Орловку, Рубцы и Приволье. Разрушениям подверглись по меньшей мере 30 гражданских объектов - жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь.

Оккупанты применили против мирных жителей ракеты, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.

Полицейские задокументировали военные преступления России и открыли уголовные производства по ст. 110 и ст. 438 УК Украины.

Напомним, сегодня Украине удалось договориться о гуманитарном коридоре для Мариуполя.

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