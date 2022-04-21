В Донецкой области российский "агитснаряд" пробил крышу многоэтажки и разорвался на улице

В Светлодарске Донецкой области российский "агитснаряд" пробил крышу многоэтажки и выбив оконное стекло разорвался на улице. Вследствие этого пропагандистские листовки засыпали часть улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Клименка.

По его словам, крышу придется ремонтировать, а агитационные листовки коммунальные службы убрали.

"Радует хотя бы то, что в этом случае речь идет о кровле буквально. Ведь агрессивная российская пропаганда, которая хочет "снести крышу людям", уже теряет свое влияние", - подчеркнул он.

Кириленко добавил, что люди воочию видят, что именно русские несут смерть и разрушения на украинские территории.