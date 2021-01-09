У Донецькій області в результаті вибуху поранений підліток

Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила, що в Донецькій області в результаті спрацьовування вибухового пристрою постраждав 16-річний підліток. Інцидент стався в населеному пункті Благодатне.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, 5 січня медпрацівники лікарні у Великій Новосілці повідомили спостерігачам про те, що 3 січня до них доставили хлопчика з пораненнями ноги і руки, які відповідали наслідків вибуху. Його перевели в лікарню в Маріуполь.

Крім того, батько підлітка повідомив по телефону команді Місії, що 3 січня його син отримав осколкові поранення ноги і руки після того, як приніс додому і спробував розібрати предмет, який він знайшов у сміттєвому баку. Хлопчик знайшов невелику закриту металеву трубку в Благодатному і отримав поранення, коли намагався розібрати її.

Раніше ОБСЄ зафіксувала поранення громадянського суспільства в Донецькій області. Чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.