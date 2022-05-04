В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских
Украинские военные (GettyImages)
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские военные убили двух мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
Войска РФ убили мирных жителей в селе Шандриголово.
Также еще 11 человек в области получили ранения.
Кроме того, удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
Ранее мы сообщали, что вчера, 3 мая, оккупанты за сутки убили более 20 гражданских в Донецкой области.
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