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В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских

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Донецкая область, Среда 04 мая 2022 21:46
В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские военные убили двух мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Войска РФ убили мирных жителей в селе Шандриголово.

Также еще 11 человек в области получили ранения.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Ранее мы сообщали, что вчера, 3 мая, оккупанты за сутки убили более 20 гражданских в Донецкой области.

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