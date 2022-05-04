В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские военные убили двух мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Также еще 11 человек в области получили ранения.

Ранее мы сообщали, что вчера, 3 мая, оккупанты за сутки убили более 20 гражданских в Донецкой области.

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