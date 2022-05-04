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У Донецькій області внаслідок обстрілів окупантів загинули двоє цивільних

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Донецька область, Середа 04 травня 2022 21:46
У Донецькій області внаслідок обстрілів окупантів загинули двоє цивільних Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу російські військові вбили двох мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Війська РФ вбили мирних мешканців у селі Шандриголове.

Також ще 11 осіб в області отримали поранення.

Окрім того, вдалося уточнити інформацію щодо 5 загиблих і 2 поранених у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 3 травня, окупанти за добу вбили понад 20 цивільних у Донецькій області.

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