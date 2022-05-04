У Донецькій області внаслідок обстрілів окупантів загинули двоє цивільних
Українські військові (GettyImages)
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу російські військові вбили двох мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.
Війська РФ вбили мирних мешканців у селі Шандриголове.
Також ще 11 осіб в області отримали поранення.
Окрім того, вдалося уточнити інформацію щодо 5 загиблих і 2 поранених у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Раніше ми повідомляли, що вчора, 3 травня, окупанти за добу вбили понад 20 цивільних у Донецькій області.
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