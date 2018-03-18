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В Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 08:35
Фото: в зоне АТО погиб военный (ГНСУ)
Фото: в зоне АТО погиб военный (ГНСУ)

Еще один военный получил ранения

В Донецкой области в результате разрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб один пограничник и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В частности, указано, что трагический случай произошел с военнослужащими Краматорского пограничного отряда.

"Вечером в одном из блиндажей в пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате два военнослужащие получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - доложили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в поезде "Хмельницкий - Лисичанск" на территории Житомирской области обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

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Теги: Майорск, пограничники, граната, КПВВ
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