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Інтерв'ю

У Житомирській області в поїзді виявили тіло військовослужбовця ЗСУ

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 22:13
Фото: загиблий військовий (facebook.com/44art.br)
Фото: загиблий військовий (facebook.com/44art.br)

22-річний лейтенант прямував до місця несення служби на Донбас

У потязі "Хмельницький - Лисичанськ" на території Житомирської області виявили мертвим 22-річного військовослужбовця Збройних Сил України. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, повідомляє прес-служба 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ в Facebook.

"Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу нещасного випадку, який спричинив смерть військовослужбовця контрактної служби лейтенанта Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, поліція Житомирської області в рамках відкритого кримінального провадження перевіряє обставини смерті військовослужбовця, командуванням військової частини А3215 призначено службове розслідування.

Очікується, що по завершенню слідства буде визначено причину нещасного випадку, що спричинила смерть людини.

"Наразі немає підстав стверджувати, що військовослужбовця вбили", - наголосили в ЗСУ.

 

Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу смерті військовослужбовця контрактної служби лейтенанта...

Опубліковано 44 окрема артилерійська бригада 17 березень 2018 р.

За даними відомства, прощання з лейтенантом Свінціцьким відбудеться 18 березня в його рідному місті Полонне, що в Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із військових частин Повітряних сил Збройних Сил України (ЗСУ) 15 березня 2018 року загинув контрактник.

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Теги: Збройні сили України, погибли, військові
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