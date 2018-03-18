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У Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 08:35
Фото: в зоні АТО загинув військовий (ДПСУ)
Фото: в зоні АТО загинув військовий (ДПСУ)

Ще один військовий отримав поранення

У Донецькій області внаслідок розриву гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" загинув один прикордонник та ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Зокрема зазначено, що трагічний випадок стався з військовослужбовцями Краматорського прикордонного загону.

"Увечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ "Майорське", поки що з невідомих причин, здетонувала ручна осколкова граната. В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

"На жаль, один із прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер у лікарні, стан іншого - середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку", - доповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в потязі "Хмельницький - Лисичанськ" на території Житомирської області виявили мертвим 22-річного військовослужбовця Збройних Сил України.

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Теги: Майорск, пограничники, граната, КПВВ
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