В Донецкой области разоблачили хищение глины на 48,7 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из горнодобывающих частных компаний в Донецкой области. Так, в результате незаконной добычи глины, государству был нанесен ущерб на сумму 48, 7 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что предприятие, после остановки действия специального разрешения на пользование недрами, продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения.
Отмечено, что в течение 2017-2018 годов было добыто 192 тысяч тонн огнеупорной глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн гривен.
Правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного предприятия в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).
Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Фото: хищение глины в Донецкой области (dbr.gov.ua)
Ранее РБК-Украина писало, что в Николаеве СБУ задержала должностных лиц "Укрзализныци", которые систематически сливали из локомотивов по 100-150 тонн дизельного топлива, а затем незаконно сбывали его.
Добавим, что правоохранители пресекли попытку вывезти из страны золотые ювелирные украшения скифского периода.