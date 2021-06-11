В Донецкой области разоблачили хищение глины на 48,7 млн гривен

Установлено, что предприятие, после остановки действия специального разрешения на пользование недрами, продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения.

Отмечено, что в течение 2017-2018 годов было добыто 192 тысяч тонн огнеупорной глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного предприятия в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: хищение глины в Донецкой области (dbr.gov.ua)