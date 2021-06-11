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В Донецкой области разоблачили хищение глины на 48,7 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из горнодобывающих частных компаний в Донецкой области. Так, в результате незаконной добычи глины, государству был нанесен ущерб на сумму 48, 7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что предприятие, после остановки действия специального разрешения на пользование недрами, продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения.

Отмечено, что в течение 2017-2018 годов было добыто 192 тысяч тонн огнеупорной глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного предприятия в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: хищение глины в Донецкой области (dbr.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаеве СБУ задержала должностных лиц "Укрзализныци", которые систематически сливали из локомотивов по 100-150 тонн дизельного топлива, а затем незаконно сбывали его.

Добавим, что правоохранители пресекли попытку вывезти из страны золотые ювелирные украшения скифского периода.

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