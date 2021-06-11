У Донецькій області викрили розкрадання глини на 48,7 млн гривень

Встановлено, що підприємство, після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжило незаконно видобувати корисні копалини загальнодержавного значення.

Зазначено, що протягом 2017-2018 років було видобуто 192 тисяч тонн вогнетривкої глини. Державі було завдано збитків на суму 48,7 млн гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного підприємства у незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років. Розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: розкрадання глини у Донецькій області (dbr.gov.ua)