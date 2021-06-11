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У Донецькій області викрили розкрадання глини на 48,7 млн гривень

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з гірничодобувних приватних товариств у Донецькій області. Так, внаслідок незаконного видобування глини, державі було завдано збитків на суму 48,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Встановлено, що підприємство, після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжило незаконно видобувати корисні копалини загальнодержавного значення.

Зазначено, що протягом 2017-2018 років було видобуто 192 тисяч тонн вогнетривкої глини. Державі було завдано збитків на суму 48,7 млн гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного підприємства у незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років. Розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: розкрадання глини у Донецькій області (dbr.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаєві СБУ затримала посадовців "Укрзалізниці", котрі систематично зливали з локомотивів по 100-150 тонн дизельного палива, а потім незаконно збували його.

Додамо, що правоохоронці припинили спробу незаконно вивезти з країни золоті ювелірні прикраси скіфського періоду.

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