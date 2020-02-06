В ОРДО по пути в Крым перевернулся автобус, есть жертвы и пострадавшие

На подконтрольной "Донецкой Народной Республике" территории Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь", в результате чего погибли два человека, еще 22 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Как сообщается, всего в автобусе находилось 29 человек.

По данным МЧС так называемой "ДНР", в результате аварии два человека погибли, еще 22 пострадали. Среди пострадавших - трое детей.

Напомним, 6 февраля в Одесской области перевернулся рейсовый автобус Одесса - Киев. Травмы получили 37-летняя женщина и 9-летний ребенок.

Кроме того, в Сумской области из-за непогоды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Тогда пострадали 5 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 февраля в Днепропетровской области в результате смерти водителя в ДТП попал автобус, который вез учеников в бассейн.