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В Донецкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:58
Фото: последствия взрыва (npu.gov.ua)
Фото: последствия взрыва (npu.gov.ua)

36-летний хозяин получил ожог ноги

В городе Горняк (Донецкая область) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего 36-летний хозяин получил ожог ноги. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"В Селидовское отделение полиции поступило сообщение от жителей многоэтажного дома в г. Горняк о том, что в соседней квартире прогремел взрыв, в результате чего в их квартире повреждено стену", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что на кухне установлен газовый баллон, который использовался для приготовления пищи. 36-летний владелец дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения закурил сигарету, и в это время произошел взрыв.

Фото: взрыв в жилом доме
Взрыв газа разрушил межквартирную перегородку, а мужчина получил термический ожог голени.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области вследствие взрыва гранаты пострадал местный житель.

 

В Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель По факту взрыва в Одессе открыто уголовное производство
Теги публикации: Донецк, Донецкая область, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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