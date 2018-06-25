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У Донецькій області стався вибух в житловому будинку, є постраждалий

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:58
Фото: наслідки вибуху (npu.gov.ua)
Фото: наслідки вибуху (npu.gov.ua)

36-річний господар отримав опік ноги

У місті Гірник (Донецька область) стався вибух в житловому будинку, в результаті чого 36-річний господар отримав опік ноги. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

"До Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхового будинку в м. Гірник про те, що в сусідній квартирі пролунав вибух, внаслідок чого в їхній квартирі пошкоджено стіну", - йдеться у повідомленні.

Так, було встановлено, що на кухні встановлений газовий балон, який використовувався для приготування їжі. 36-річний власник оселі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння закурив сигарету, і в цей час стався вибух.

Фото: вибух у житловому будинку
 

Вибухом газу зруйновано міжквартирну перегородку, а чоловік отримав термічний опік гомілки.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вінницькій області внаслідок вибуху гранати постраждав місцевий житель.

 

У Вінницькій області внаслідок вибуху гранати постраждав місцевий житель За фактом вибуху в Одесі відкрито кримінальне провадження
Теги публікації: Донецьк, Донецкая область, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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