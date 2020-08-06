В Донецкой области из-за повреждения водопровода без воды остались 43 тысячи человек

В Донецкой области из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" без централизованного водоснабжения остаются жители двух городов и трех сел городского типа. Сейчас спасатели совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на водоводе "Горловка-Торецьк" диаметром 900 мм произошел прорыв, в результате чего без воды остались почти 43 тысячи жителей г. Торецкое, г. Зализное, пгт Северного, пгт Пивденное, и пгт Щербиновка.

Отмечается, что только за минувшие сутки спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 питьевой воды для населения.

Напомним, в Донецкой области завершили ремонтные работы поврежденного участка водопровода, из-за которого ранее пять городов были лишены водоснабжения.

Кроме того, ранее в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тысячи домов на две недели в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей.