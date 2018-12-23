В Донецькій області поліція виявила арсенал боєприпасів

Фото: вилучений арсенал (npu.gov.ua)

Арсенал зберігався в підвалі покинутої будівлі

У прифронтовому Новотроїцькому (Донецька область), під час перевірки покинутих будинків, правоохоронці виявили у підвалі арсенал боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що працівники контррозвідки СБУ та поліцейські Волноваського району проводять спільні рейди по зруйнованим та покинутим будинкам, що розташовані на лінії розмежування.

"В результаті перевірки покинутих будинків дільничні офіцери поліції та представники СБУ вилучили ручний гранатомет, противотанкову міну, гранату Ф-1, вибухівку та півтисячі набоїв", - повідомили в Нацполіції.

На місце події було викликано вибухотехніків, які вилучили знайдений арсенал.

"Вказаний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Проводиться перевірка. Поліція встановлює власника арсеналу", - додали в Нацполіції.

Фото: арсенал зброї (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів. Поліція під час обшуку у складському приміщенні одного з підприємств Нікополя (Дніпропетровська область) виявила 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.