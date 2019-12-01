У Донецькій області перевернувся рейсовий автобус

Фото: на місці ДТП у Донецькій області (police.dn.ua)

За медичною допомогою звернулися 5 пасажирів

У Донецькій області ввечері 30 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода з рейсовим автобусом, який перевозив 50 пасажирів, в результаті чого п'ятеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася поблизу села Новокалинове близько 18-ї години. Водій автобусу не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перевернувся. На момент ДТП в транспортному засобі знаходилися 50 пасажирів, п'ятеро з них було травмовано.

Зазначається, що через аварію було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тунісі сталася аварія з туристичним автобусом. В результаті ДТП загинули 22 людини, ще декілька десятків отримали поранення. У поліції заявили, що автобус, з 41 пасажиром в салоні, з'їхав у кювет та перекинувся.

Також РБК-Україна писало, що вранці 1 грудня у Забайкальському краї Росії пасажариський автобус з'їхав з мосту та впав у річку. Джерела в поліції заявили, що в результаті аварії загинули 19 людей та ще 5 постраждали. Причиною аварії стало колесо, яке лопнуло під час руху.