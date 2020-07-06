В Донецкой области отремонтировали поврежденный трубопровод

Сегодня, 6 июля, в Донецкой области завершили ремонтные работы поврежденного участка водопровода, из-за которого ранее пять городов были лишены водоснабжения. Сейчас началось заполнение трубопровода водой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, процесс заполнения водой займет около 6 часов. Кроме того, некоторое время займет заполнение водоводов от насосной станции третьего подъема до станции четвертого подъема, подбор уровня на четвертом подъеме и заполнение сетей после него.

Таким образом, воду первоначально получат жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки. В самой отдаленной точке, в Константиновке, она появится сегодня вечером, а в домах и квартирах только ночью.

Напомним, в Донецкой области произошел прорыв на участке магистрального водовода диаметром 140 см между вторым и третьим подъемами второго Донецкого водопровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тысячи домов на две недели в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей.