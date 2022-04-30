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В Донецкой области оккупанты "ударили" по Доброполью: ранены трое детей

Фото: из-за обстрела Доброполья 30 апреля ранены трое детей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 30 апреля, российские оккупанты обстреляли Доброполье Донецкой области. В результате 7 человек получили ранения, среди них - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В 08:47 в ГСЧС области поступила информация, что в г. Доброполье Покровского района произошел обстрел. Как следствие 7 человек получили травмы, из них трое детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что травмированным детям не более 6 лет - двое 2015 года рождения и один в 2017-го.

"Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован в хирургическое отделение Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение", - добавляют спасатели.

Кроме того, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что минувшей ночью оккупанты нанесли авиаудар по школе в Приволье Черкасской общины Краматорского района.

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