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На Донеччині окупанти "вдарили" по Добропіллю: поранено троє дітей

Фото: через обстріл Добропілля 30 квітня поранено троє дітей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 30 квітня, російські окупанти здійснили обстріл Добропілля Донецької області. В результаті 7 людей отримали поранення, серед них - троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"О 08:47 до ДСНС області надійшла інформація, що в м. Добропілля Покровського району відбувся обстріл. Як наслідок 7 осіб отримали травми, з них троє дітей", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що травмованим дітям не більше 6 років – двоє 2015 року народження та одна 2017-го.

"Чоловік 1973 року народження отримав черепно-мозкову травму. Наразі він госпіталізований до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування. Решта травмованих проходять амбулаторне лікування", - додають рятувальники.

Крім того, голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що минулої ночі окупанти завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади Краматорського району.

"Пошкоджені також сусідні будинки", - констатував він.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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