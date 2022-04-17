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В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 13 населенных пунктов: два человека погибли

Фото: в Донецкой области обстреляли 13 населенных пунктов (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения 13 населенных пунктов Донецкой области. Погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Оккупанты применяли против мирного населения реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию. Из-за действий российской армии разрушениям подверглись 17 гражданских объектов - жилые дома, шахта, административные здания.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты снова обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате уничтожено четыре многоэтажки.

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Война России против УкраиныДонецкая областьполиция