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У Донецькій області окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів: двоє людей загинули

Фото: у Донецькій області обстріляли 13 населених пунктів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння 13 населених пунктів Донецької області. Загинули двоє осіб, ще одна людина поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Окупанти застосовували проти мирного населення реактивні системи залпового вогню "Град", танки та важку артилерію. Через дії російської армії руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів - житлові будинки, шахта, адміністративні будівлі.

За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України.

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті знищено чотири багатоповерхівки.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька областьполиция