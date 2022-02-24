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В Донецкой области оккупанты пытались прорвать оборону: уничтожено три танка противника

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону в Донецкой области. Украинские военные отбили атаку и уничтожили три танка противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Как сообщает штаб ООС, уничтожены три танка врага", - говорится в сообщении.

Сейчас бои идут в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области.

Напомним, в ВСУ сообщили, что активные бои действия ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

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