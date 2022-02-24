В Донецкой области оккупанты пытались прорвать оборону: уничтожено три танка противника

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону в Донецкой области. Украинские военные отбили атаку и уничтожили три танка противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Как сообщает штаб ООС, уничтожены три танка врага", - говорится в сообщении.
Сейчас бои идут в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области.
Напомним, в ВСУ сообщили, что активные бои действия ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.
Ранее РБК-Украина сообщало, что с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.