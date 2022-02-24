RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Донецькій області окупанти намагалися прорвати оборону: знищено три танки противника

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону в Донецькій області. Українські військові відбили атаку і знищили три танки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об'єднаних сил використовували ПТРК NLAW. Як повідомляє штаб ООС, знищено три танки ворога", - йдеться в повідомленні.

Зараз бої йдуть в районі населеного пункту Піщевик в Донецькій області.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що активні бої дії ведуться за Гостомельський аеродром, А також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України