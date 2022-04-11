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В Донецкой области оккупанты обстреляли село: повреждено 30 домов

В Донецкой области оккупанты обстреляли село (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреляли село Михайловка в Донецкой области. В результате повреждено 30 домов, есть пострадавший человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают спасатели Донецкой области.

"В результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. Найден пострадавший, сейчас анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Донецкой области оккупанты обстреляли село (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ранее мы сообщали, что глава ОВА Донецкой области назвал количество погибших за сутки.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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