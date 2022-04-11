У Донецькій області окупанти обстріляли село: пошкоджено 30 будинків

Російські окупанти обстріляли село Михайлівка у Донецькій області. Внаслідок цього пошкоджено 30 будинків, є постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок артобстрілу села Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зараз на місці події працюють рятувальники Донецької області.

Раніше ми повідомляли, що глава ОВА Донецької області назвав кількість загиблих за добу.

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