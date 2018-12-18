В Донецкой области из-за обвала на шахте погиб рабочий

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Обвал на шахте в Торецке произошел на глубине более тысячи метров

В Донецкой области на шахте Торецка произошел обвал на глубине более тысячи метров, в результате происшествия погиб горняк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что вчера, 17 декабря, в 19:45 в Торецкое отделение полиции поступило сообщение об аварии на местной шахте. В частности, на глубине больше километра произошел обвал породы, в результате чего на рабочем месте был застигнут забойщик 1969 года.

В ходе спасательных мероприятий тело мужчины подняли на поверхность. Кроме того, остальные семь горняков, которые работали на участке, самостоятельно покинули место аварии.

Происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью").

Напомним, в Кривом Роге на шахте "Юбилейная" вследствие несчастного случая на производстве погиб рабочий. Несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15:00 часов.

Отметим, что в 2017 году на производстве в угольной отрасли Украины произошло 780 несчастных случаев.