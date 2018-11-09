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В Кривом Роге на шахте погиб рабочий

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 06:45
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рабочий погиб в результате несчастного случая

В Кривом Роге на шахте "Юбилейная" вследствие несчастного случая на производстве погиб рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15-ти часов.

"Наши специалисты не успели спуститься, тело успели поднять сотрудники шахты. Наша медик констатировала смерть. Видимых повреждений у него нет. Причины устанавливает следствие. Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнения служебных обязанностей", - сообщили в горноспасательной службе.

Сообщается, что в 2017 году на производстве в угольной отрасли Украины произошло 780 несчастных случаев.

Напомним, в Запорожской области на шахте Эксплуатационная от полученных травм скончался 39-летний рабочий.

Отмечалось, что в результате отслоения горной массы с кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован один из работников Запорожского Железорудного комбината.

Как писало РБК-Украина, в Запорожской области в селе Малая Белозерка-4 произошел обвал на шахте, в результате чего погиб один человек.

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Новости Украины Кривой РогШахтанесчастный случай
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