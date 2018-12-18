У Донецькій області через обвал на шахті загинув робітник

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Обвал на шахті в Торецьку стався на глибині понад тисячу метрів

У Донецькій області на шахті Торецька стався обвал на глибині понад тисячу метрів, у результаті події загинув гірник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що вчора, 17 грудня, о 19:45 в Торецьке відділення поліції надійшло повідомлення про аварію на місцевій шахті. Зокрема, на глибині більше кілометра стався обвал породи, в результаті чого на робочому місці був застигнутий забійник 1969 року.

У ході рятувальних заходів тіло чоловіка підняли на поверхню. Крім того, решта семеро гірників, які працювали на ділянці, самостійно покинули місце аварії.

Пригоду кваліфікували за ч. ст 2. 272 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою").

Нагадаємо, у Кривому Розі на шахті "Ювілейна" внаслідок нещасного випадку на виробництві загинув робітник. Нещасний випадок стався на горизонті 420 метрів близько 15:00 години.

Відзначимо, що в 2017 році на виробництві у вугільній галузі України сталося 780 нещасних випадків.