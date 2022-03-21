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В Донецкой области от обстрелов оккупантов за сутки погибли 3 мирных жителя

Фото: за сутки в Донецкой области в результате обстрелов российских захватчиков погибли 3 мирных жителя (t me polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате российских обстрелов в Донецкой области за истекшие сутки погибли 3 мирных жителя. Всего сначала вторжения России в регионе убито более 100 гражданских. Точнее число жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения", - написал в Telegram глава Донецкой ОВА.

Кириленко добавил, что на территории области находятся жертвы россиян в Харьковской и Луганской областях. По его словам, в Славянске - 1 погибший и 1 раненый, в Бахмуте - 2 погибших и 1 раненный.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области убито 108 и ранено 442 мирных жителя. Как отметили в ОВА, эти цифры не учитывают число жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: сначала российского вторжения в Донецкой области погибли более 100 мирных жителей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, 20 марта российские захватчики нанесли бомбовый удар по школе в Мариуполе, где от обстрелов прятались около 400 мирных жителей.

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