В Донецкой области от обстрелов оккупантов за сутки погибли 3 мирных жителя

"Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения", - написал в Telegram глава Донецкой ОВА.

Кириленко добавил, что на территории области находятся жертвы россиян в Харьковской и Луганской областях. По его словам, в Славянске - 1 погибший и 1 раненый, в Бахмуте - 2 погибших и 1 раненный.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области убито 108 и ранено 442 мирных жителя. Как отметили в ОВА, эти цифры не учитывают число жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: сначала российского вторжения в Донецкой области погибли более 100 мирных жителей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)