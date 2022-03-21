У Донецькій області від обстрілів окупантів за добу загинули 3 мирних жителів

"Сьогодні в результаті російських обстрілів в Донецькій області загинули 3 людини, 5 отримали поранення", - написав у Telegram глава Донецької ОВА.

Кириленко додав, що на території області знаходяться жертви росіян у Харківській та Луганській областях. За його словами, в Слов'янську - 1 загиблий і 1 поранений, в Бахмуті - 2 загиблих і 1 поранений.

"В цей час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі", - зазначив глава ОВА.

Всього з початку російського вторгнення в Донецькій області вбито 108 і поранено 442 мирних жителів. Як зазначили в ОВА, ці цифри не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: спочатку російського вторгнення в Донецькій області загинули понад 100 мирних жителів (t.me/pavlokyrylenko_donoda)