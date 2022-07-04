UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президент Украины.

У Зеленского обнародовали список 14 военных администраций Донецкой области. Таким образом, образовано:

  • Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Великоновосилковську поселковый военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Напомним, сегодня украинские военные отбили атаку на Сосновку. А оккупанты получили частичный успех во время штурма в направлении Мазанівки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине