В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президент Украины.
У Зеленского обнародовали список 14 военных администраций Донецкой области. Таким образом, образовано:
- Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Великоновосилковську поселковый военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.