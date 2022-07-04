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У Донецькій області утворили 14 нових військових адміністрацій

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президент України.

У Зеленського навели список 14 військових адміністрацій Донецької області. Таким чином, утворено:

  • Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області.

Нагадаємо, сьогодні українські військові відбили атаку на Соснівку. А окупанти отримали частковий успіх під час штурму в напрямку Мазанівки.

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