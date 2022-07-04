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В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 19:51
В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президент Украины.

У Зеленского обнародовали список 14 военных администраций Донецкой области. Таким образом, образовано:

  • Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Великоновосилковську поселковый военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
  • Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
  • Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Напомним, сегодня украинские военные отбили атаку на Сосновку. А оккупанты получили частичный успех во время штурма в направлении Мазанівки.

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