В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президент Украины.

Напомним, сегодня украинские военные отбили атаку на Сосновку. А оккупанты получили частичный успех во время штурма в направлении Мазанівки.

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