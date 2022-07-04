У Донецькій області утворили 14 нових військових адміністрацій
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президент України.
У Зеленського навели список 14 військових адміністрацій Донецької області. Таким чином, утворено:
- Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області.
Нагадаємо, сьогодні українські військові відбили атаку на Соснівку. А окупанти отримали частковий успіх під час штурму в напрямку Мазанівки.
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