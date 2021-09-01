В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами
Фото: возле линии разграничения обнаружен схрон боеприпасов (ssu.gov.ua)
В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон со средствами поражения, который обустроил боевик "ДНР".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В СБУ сообщили, что мужчина спрятал оружие и боеприпасы в собственном доме в селе Марьинка.
"Владелец тайника воевал на стороне террористов во время захвата своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донетчины", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли:
- почти 3 тысячи патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД 5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- запал УДО к гранате РГН;
- 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7;
- 3 хвостовика к выстрелам РПГ 7;
- 3 снаряда калибра 23×152 мм;
- 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.
Изъятые средства поражения переданы на экспертизу.