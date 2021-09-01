У Донецькій області виявили схованку зі зброєю та боєприпасами

В Донецькій області правоохоронці виявили схрон із засобами ураження, який облаштував бойовик "ДНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

В СБУ повідомили, що чоловік сховав зброю та боєприпаси у власній оселі у селі Мар'їнка.

"Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили:

майже 3 тисячі набоїв різного калібру;

5 гранат РГД 5;

9 гранат Ф1;

2 гранати РГН;

запал УДЗ до гранати РГН;

8 гранатометних пострілів ВОГ-17;

2 гранатометних постріли ВОГ-25;

2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;

3 хвостовики до пострілів РПГ 7;

3 снаряди калібру 23×152 мм;

2 детонатори для артилерійського боєприпасу.

Наразі вилучені засоби ураження передано на експертизу.