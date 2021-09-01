У Донецькій області виявили схованку зі зброєю та боєприпасами
Фото: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів (ssu.gov.ua)
В Донецькій області правоохоронці виявили схрон із засобами ураження, який облаштував бойовик "ДНР".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
В СБУ повідомили, що чоловік сховав зброю та боєприпаси у власній оселі у селі Мар'їнка.
"Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили:
- майже 3 тисячі набоїв різного калібру;
- 5 гранат РГД 5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранати РГН;
- запал УДЗ до гранати РГН;
- 8 гранатометних пострілів ВОГ-17;
- 2 гранатометних постріли ВОГ-25;
- 2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;
- 3 хвостовики до пострілів РПГ 7;
- 3 снаряди калібру 23×152 мм;
- 2 детонатори для артилерійського боєприпасу.
Наразі вилучені засоби ураження передано на експертизу.