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В Донецкой области обесточена фильтровальная станция. Кто остался без воды

Фото: в Донецкой области обесточена фильтровальная станция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области в ночь на 18 июня из-за боевых действий была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались жители города Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Покровского горсовета.

"В связи с аварийной ситуацией, вызванной боевыми действиями, сегодня ночью была обесточена Карловская фильтровальная станция и прекращено водоснабжение потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды в полном объеме будет производиться после возобновления электроснабжения и технологических процессов на фильтровальной станции.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг. По предварительным данным, более шести ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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