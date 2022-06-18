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У Донецькій області знеструмлена фільтрувальна станція. Хто залишився без води

Фото: у Донецькій області знеструмлена фільтрувальна станція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області в ніч на 18 червня через бойові дії була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. Без води залишилися жителі міста Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Покровської міськради.

"У зв'язку з аварійною ситуацією, викликаною бойовими діями, сьогодні вночі була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція і припинено водопостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що подача води в повному обсязі буде проводитися після відновлення електропостачання і технологічних процесів на фільтрувальній станції.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук. За попередніми даними, більше шести ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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