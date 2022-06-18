У Донецькій області знеструмлена фільтрувальна станція. Хто залишився без води

У Донецькій області в ніч на 18 червня через бойові дії була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. Без води залишилися жителі міста Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Покровської міськради.

"У зв'язку з аварійною ситуацією, викликаною бойовими діями, сьогодні вночі була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція і припинено водопостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що подача води в повному обсязі буде проводитися після відновлення електропостачання і технологічних процесів на фільтрувальній станції.