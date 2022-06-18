В Донецкой области обесточена фильтровальная станция. Кто остался без воды
В Донецкой области в ночь на 18 июня из-за боевых действий была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались жители города Покровск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Покровского горсовета.
"В связи с аварийной ситуацией, вызванной боевыми действиями, сегодня ночью была обесточена Карловская фильтровальная станция и прекращено водоснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подача воды в полном объеме будет производиться после возобновления электроснабжения и технологических процессов на фильтровальной станции.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг. По предварительным данным, более шести ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.
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