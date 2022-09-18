В Донецкой области ночью сработала российская ПВО, - Андрющенко

На границе Донецкой и Запорожской области в ночь на 18 сентября сработала российская ПВО. Был зафиксирован запуск 5 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Пуски ракет зафиксировали около 23:00 вблизи села Стародубовка. Андрющенко назвал это первым признаком, что "мариупольским хлопкам быть".
Стоит отметить, что село Стародубовка находится в Донецкой области, вблизи административной границы с Запорожской областью. Населенный пункт расположен в 40 километрах от Мариуполя.
В настоящее время эта территория оккупирована российскими войсками.
Напомним, что в Мариуполе начали фиксировать активное движение российской техники. Оккупанты перемещают ее в Бердянск Запорожской области.
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