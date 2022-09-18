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У Донецькій області вночі спрацювала російська ППО, - Андрющенко

Фото: у Донецькій області спрацювала ворожа ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні Донецької та Запорізької області в ніч на 18 вересня спрацювала російська ППО. Було зафіксовано пуск 5 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Пуски ракет зафіксували близько 23:00 поблизу села Стародубівка. Андрющенко назвав це першою ознакою, що "маріупольській бавовні бути".

Варто зазначити, що село Стародубівка знаходиться у Донецькій області, поблизу адміністративної межі із Запорізькою областю. Населений пункт розташований за 40 кілометрів від Маріуполя.

Наразі ця територія окупована російськими військами.

Нагадаємо, що у Маріуполі почали фіксувати активний рух російської техніки. Окупанти переміщають її в Бердянськ Запорізької області.

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