В Донецкой области ночью сработала российская ПВО, - Андрющенко

На границе Донецкой и Запорожской области в ночь на 18 сентября сработала российская ПВО. Был зафиксирован запуск 5 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Пуски ракет зафиксировали около 23:00 вблизи села Стародубовка. Андрющенко назвал это первым признаком, что "мариупольским хлопкам быть". Стоит отметить, что село Стародубовка находится в Донецкой области, вблизи административной границы с Запорожской областью. Населенный пункт расположен в 40 километрах от Мариуполя. В настоящее время эта территория оккупирована российскими войсками.