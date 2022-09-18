У Донецькій області вночі спрацювала російська ППО, - Андрющенко

На кордоні Донецької та Запорізької області в ніч на 18 вересня спрацювала російська ППО. Було зафіксовано пуск 5 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Пуски ракет зафіксували близько 23:00 поблизу села Стародубівка. Андрющенко назвав це першою ознакою, що "маріупольській бавовні бути". Варто зазначити, що село Стародубівка знаходиться у Донецькій області, поблизу адміністративної межі із Запорізькою областю. Населений пункт розташований за 40 кілометрів від Маріуполя. Наразі ця територія окупована російськими військами.